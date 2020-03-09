Савва Шипов назначен замгендиректора «Уралхима»

Шипов закончил Московскую государственную юридическую академию. Спустя пять лет завершил обучение в аспирантуре Института государства и права РАН, кандидат юридических наук. Карьеру в Минэкономразвития начал в 2009 г. с поста директора департамента государственного регулирования в экономике. Затем работал руководителем Федеральной службы по аккредитации. В 2016 г. был назначен замминистра экономического развития, в 2019 г. стал статс-секретарем.