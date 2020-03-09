Владимир Чирахов досрочно оставит пост гендиректора «Детского мира»

Владимир закончил Академию ФСБ РФ по специальности «прикладная математика». Затем получил дополнительное образование в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС. В 2001 г. получил диплом Академии народного хозяйства при Правительстве России по специальности «Менеджмент». Кроме того, прошел курс Executive MBA в московской школе управления «Сколково». Начал карьеру вице-президентом строительной компании «Каменный пояс». Затем перешел в компанию «Партия-электроника» на должность менеджера в коммерческом управлении. В 2009 г. работал коммерческим директором фирмы «Линдекс», управляющей компании сети «Эксперт». Спустя несколько месяцев перешел на должность коммерческого директора в сеть «Кораблик». В «Детский мир» Чирахов пришел в марте 2012 г. на должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности. Спустя полгода был назначен генеральным директором ритейлера.