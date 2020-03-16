Андрей Белоусов возглавит совет директоров РЖД

Андрей закончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор экономических наук. Карьеру начинал младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института. Позднее стал заведующим лаборатории. С 2000 по 2006 г. работал гендиректором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также был внештатным советником Председателя Правительства России. Следующие два года занимал пост замминистра экономического развития. В 2008-2012 гг. руководил департаментом экономики и финансов Правительства Российской Федерации. Затем стал министром экономического развития. Семь лет занимал должность помощника президента России. 21 января 2020 г. был назначен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.