Андрей Белоусов возглавит совет директоров РЖД
Вице-премьер Андрей Белоусов назначен председателем совета директоров РЖД. Об этом он сам сообщил журналистам.
Андрей закончил экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор экономических наук. Карьеру начинал младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института. Позднее стал заведующим лаборатории. С 2000 по 2006 г. работал гендиректором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также был внештатным советником Председателя Правительства России. Следующие два года занимал пост замминистра экономического развития. В 2008-2012 гг. руководил департаментом экономики и финансов Правительства Российской Федерации. Затем стал министром экономического развития. Семь лет занимал должность помощника президента России. 21 января 2020 г. был назначен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Помимо Белоусова, новыми членами совета директоров стали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.