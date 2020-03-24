Александр Жаров стал гендиректором «Газпром-медиа»

Александр Жаров имеет два высших образования, первое – медицинское, второе – юридическое. Большую часть карьеры он проработал в PR. С 1999 по 2004 г. он был пресс-секретарем Минздрава, затем стал пресс-секретарем председателя правительства Михаила Фрадкова. В 2008 г. Жаров был назначен замминистра связи Игоря Щеголева. Роскомнадзор Жаров возглавил в 2012 г.