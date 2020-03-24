Александр Жаров стал гендиректором «Газпром-медиа»
Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга. Контракт с ним заключен на три года.
Александр Жаров имеет два высших образования, первое – медицинское, второе – юридическое. Большую часть карьеры он проработал в PR. С 1999 по 2004 г. он был пресс-секретарем Минздрава, затем стал пресс-секретарем председателя правительства Михаила Фрадкова. В 2008 г. Жаров был назначен замминистра связи Игоря Щеголева. Роскомнадзор Жаров возглавил в 2012 г.
«Газпром-медиа» – крупнейший по выручке частный медиахолдинг в России. Его собственником является Газпромбанк. Холдинг управляет такими эфирными каналами, как НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ», «Супер!», платными каналами и радиостанциями. Кроме того, «Газпром-медиа» принадлежит крупнейший в России прокатчик фильмов «Централ партнершип», видеосервис Premier и доля в видеосервисе Start.