Максим Филимонов назначен вице-президентом УК «Дело»

Филимонов закончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. До нового назначения занимал должность управляющего директора по внешним связям и коммуникациям группы «Российский экспортный центр». С 2015 по 2019 г. работал главным редактором и заместителем гендиректора ТАСС. До этого он был первым заместителем главного редактора агентства «РИА Новости». Кроме того, Максим работал главным редактором службы новостей на русском языке международного агентства Reuters, а также возглавлял отделы финансовых новостей газет «Ведомости» и «Время МН».