Максим Филимонов назначен вице-президентом УК «Дело»
Вице-президентом УК «Дело» назначен Максим Филимонов, сообщила компания. Ранее он занимал пост главного редактора российского информационного агентства ТАСС.
Филимонов закончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. До нового назначения занимал должность управляющего директора по внешним связям и коммуникациям группы «Российский экспортный центр». С 2015 по 2019 г. работал главным редактором и заместителем гендиректора ТАСС. До этого он был первым заместителем главного редактора агентства «РИА Новости». Кроме того, Максим работал главным редактором службы новостей на русском языке международного агентства Reuters, а также возглавлял отделы финансовых новостей газет «Ведомости» и «Время МН».