Марина Жигалова-Озкан уходит из Сбербанка

Марина закончила факультет международных экономических отношений МГИМО (У) МИД России. Позднее проходила обучение в бизнес-школе Гарвардского университета. Карьеру начинала финансовым аналитиком в Европейском Банке Развития и Реконструкции в Великобритании. Затем была заместителем гендиректора в группе компаний «Интеррос». Параллельно занимала пост заместителя руководителя «Северо-Западного пароходства». В 2001-м устроилась в компанию «Проф-Медиа», где проработала порядка шести лет заместителем гендиректора. После возглавила открывшийся в России офис компании Disney.