Светлана Баланова стала первым замглавы холдинга «Газпром-медиа»

Светлана закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. С 2010 по 2011 г. была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. Затем возглавила компанию IBS. Кроме того, с 2019 г. она занимает пост независимого директора в наблюдательном совете небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».