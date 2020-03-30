Светлана Баланова стала первым замглавы холдинга «Газпром-медиа»
Светлана Баланова назначена первым заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба компании. До нового назначения она девять лет руководила компанией IBS.
Светлана закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. С 2010 по 2011 г. была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. Затем возглавила компанию IBS. Кроме того, с 2019 г. она занимает пост независимого директора в наблюдательном совете небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
«Газпром-медиа» – крупнейший по выручке частный медиахолдинг в России. Его собственником является Газпромбанк. Холдинг управляет такими эфирными каналами, как НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ», «Супер!», платными каналами и радиостанциями. Кроме того, «Газпром-медиа» принадлежит крупнейший в России прокатчик фильмов «Централ партнершип», видеосервис Premier и доля в видеосервисе Start.