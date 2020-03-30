Андрей Липов покинул пост главы управления президента по развитию IT и связи

Липов закончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Кандидат технических наук. C 1996 г. был совладельцем и гендиректором телекоммуникационной компании «Онлайн ресурс центр». На госслужбу перешел в 2008 г. Сначала работал в департаменте государственной политики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций. С 2010 по 2012 гг. возглавлял департамент. Затем перешел на работу в Администрацию президента, где занял должность начальника управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Позднее подразделение было переименовано в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.