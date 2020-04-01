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Алина Розенцвет избрана гендиректором НРА

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Совет директоров Национального Рейтингового Агентства (НРА) избрал Алину Розенцвет на пост генерального директора, сообщила компания. Ранее этот пост занимал Алексей Богомолов.

Розенцвет работает в компаниях финансового рынка более 20 лет. Начинала свою карьеру с должности консультанта отдела трансфертных операций Казначейства Дирекции по управлению активами и пассивами в Промышленно-строительном банке. В 2001-2010 гг. работала в консалтинговой группе «Банки.Финансы.Инвестиции» на позиции первого заместителя генерального директора. Затем в должности вице-президента АКБ «Инвестторгбанк» руководила центром стратегических разработок и департаментом планирования и управленческой отчетности. Позднее стала вице-президентом Ассоциации «Россия». До нового назначения работала вице-президентом инвестиционной компании «Регион».

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