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Дмитрий Попов назначен замгендиректора «Ингосстраха»

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Заместителем генерального директора «Ингосстраха» назначен бывший и. о. гендиректора «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов, сообщила пресс-служба компании. На новом посту он будет курировать вопросы развития добровольного медицинского и личного страхования. Ранее эту должность занимал Михаил Волков.

Дмитрий закончил Московский физико-технический институт по специализации «теоретическая и математическая физика», кандидат физико-математических наук. Позднее получил дополнительное образование в области менеджмента в Академии народного хозяйства при Правительстве России. Почти 20 лет проработал в компании «Альянс» (бывшее РОСНО). Пришел в «Сбербанк» в 2016 г.

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