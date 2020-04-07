Дмитрий Попов назначен замгендиректора «Ингосстраха»
Заместителем генерального директора «Ингосстраха» назначен бывший и. о. гендиректора «Сбербанк страхования» Дмитрий Попов, сообщила пресс-служба компании. На новом посту он будет курировать вопросы развития добровольного медицинского и личного страхования. Ранее эту должность занимал Михаил Волков.
Дмитрий закончил Московский физико-технический институт по специализации «теоретическая и математическая физика», кандидат физико-математических наук. Позднее получил дополнительное образование в области менеджмента в Академии народного хозяйства при Правительстве России. Почти 20 лет проработал в компании «Альянс» (бывшее РОСНО). Пришел в «Сбербанк» в 2016 г.