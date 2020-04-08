Михаил Волков возглавит «Сбербанк страхование»

Волков закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Позднее получил степень EMBA в Чикагской школе бизнеса. Начал карьеру аудитором в компании Coopers&Lybrand (позднее PWC). В 2002-2004 гг. был финансовым контролером в московском представительстве «САН Кэпитал Партнерс Консалтантс Лимитед». Затем занял пост исполнительного вице-президента страховой компании «НАСТА». Позднее работал управляющим директором сектора финансовых услуг в группе «Базовый Элемент», а также являлся заместителем председателя совета директоров ОСАО «Ингосстрах».