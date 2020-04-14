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Сергей Сторчак снят с поста управляющего ЧБТР

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Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности управляющего Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), говорится в распоряжении правительства. Теперь этот пост займёт Тимур Максимов.

Сторчак закончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, кандидат экономических наук. Возглавлял департамент международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов. С 2005 по 2020 г. был заместителем министра финансов.

Максимов учился во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития. Позднее получил дипломы РАНХиГС и Лондонской школы экономики. В 2011-2013 гг. работал в Министерстве иностранных дел. С 2013 г. был помощником министра финансов. Спустя несколько лет занял пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Позднее работал заместителем министра экономического развития России. В марте этого года занял пост замминистра финансов.

ЧБТР был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 г. Его учредителями и акционерами являются правительства Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных