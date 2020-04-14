Сергей Сторчак снят с поста управляющего ЧБТР

Максимов учился во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития. Позднее получил дипломы РАНХиГС и Лондонской школы экономики. В 2011-2013 гг. работал в Министерстве иностранных дел. С 2013 г. был помощником министра финансов. Спустя несколько лет занял пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Позднее работал заместителем министра экономического развития России. В марте этого года занял пост замминистра финансов.