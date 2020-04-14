Сергей Сторчак снят с поста управляющего ЧБТР
Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности управляющего Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), говорится в распоряжении правительства. Теперь этот пост займёт Тимур Максимов.
Сторчак закончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, кандидат экономических наук. Возглавлял департамент международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов. С 2005 по 2020 г. был заместителем министра финансов.
Максимов учился во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития. Позднее получил дипломы РАНХиГС и Лондонской школы экономики. В 2011-2013 гг. работал в Министерстве иностранных дел. С 2013 г. был помощником министра финансов. Спустя несколько лет занял пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Позднее работал заместителем министра экономического развития России. В марте этого года занял пост замминистра финансов.
ЧБТР был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 г. Его учредителями и акционерами являются правительства Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины.