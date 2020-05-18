Александр Тищенко возглавил правление банка «Зенит»

Александр закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «экономист». Позднее получил степень EMBA в Лондонской школе бизнеса. В начале карьеры работал в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора. С 2006 г. работал в структурах ПАО «Татнефть». Весной 2018 г. Тищенко вошел в руководящий состав банка «Зенит». В сентябре 2019 г. он был назначен главным управляющим директором и отвечал за обновление корпоративной стратегии банковской группы.