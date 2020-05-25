Алексей Заботкин назначен зампредом ЦБ
Главам департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Алексей Заботкин назначен заместителем председателя ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора. Его пост в ДПК займет Кирилл Тремасов.
Алексей управлял ДПК с августа 2018г. До прихода в ведомоство руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Кирилл Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках. В 2014-2017 гг. был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.