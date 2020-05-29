Билайн объявил о новых назначениях
«ВымпелКом» объявила о новых назначениях в компании. Игорь Бардинцев назначен вице-президентом блока по работе с данными, Александр Панков — вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти, а Александр Иллис стал административным директором организации.
Бардинцев закончил Московский институт мировой экономики. Позднее получил степень магистра по направлению «Менеджмент» в Академии народного хозяйства. До прихода в компанию он занимал различные управленческие позиции в Сбербанке.
Панков дважды проходил профессиональную переподготовку: по юриспруденции в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и по программе «Корпоративный директор» в МГУ. Кандидат технических наук. С 2012 по 2020 гг. служил в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Иллис более 20 лет управлял службами безопасности и административно-хозяйственными подразделениями в компаниях Sun Interbrew, Schneider Electric, «Энвижн Груп», «ПрофМедиа» и Avon. Кроме того, занимался проектами по повышению эффективности операционной деятельности бизнеса и обеспечению надежной защиты активов.
«Вымпел-коммуникации» – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн». Входит в группу компаний Veon Ltd.