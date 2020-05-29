Билайн объявил о новых назначениях

Панков дважды проходил профессиональную переподготовку: по юриспруденции в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и по программе «Корпоративный директор» в МГУ. Кандидат технических наук. С 2012 по 2020 гг. служил в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.