Павел Филимоненок получил полномочия СЕО банка «Санкт-Петербург»
Первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок получил полномочия главного исполнительного директора (СЕО), сообщила пресс-служба организации. Кроме того, Кристина Миронова назначена на должность первого зампред правления.
Павел начал карьеру в банке «Санкт-Петербург» в 2001 г. С 2003 по 2019 г. работал заместителем председателя правления. Затем был повышен до первого заместителя председателя правления.
Кристина пришла в банк в 2002 г. на пост замдиректора филиала в Москве, директора по связям с инвесторами и директора клиентского мониторинга. В 2013 г. она заняла должность заместителя председателя правления.