Ронис Шарипов назначен гендиректором ПАО «Туполев»

До нового назначения Шарипов семь лет возглавлял одно из предприятий авиакластера Ростеха — Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В. И. Шимко. Ранее он занимал должность первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии», возглавлял «Радиоприбор», работал первым зампредом правительства Амурской области, а также был одним из руководителей Казанского оптико-механического завода.