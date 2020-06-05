Ронис Шарипов назначен гендиректором ПАО «Туполев»
Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК входит в «Ростех») назначило Рониса Шарипова генеральным директором ПАО «Туполев», сообщила пресс-служба ОАК. Его предшественник Александр Конюхов покидает компанию.
До нового назначения Шарипов семь лет возглавлял одно из предприятий авиакластера Ростеха — Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В. И. Шимко. Ранее он занимал должность первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии», возглавлял «Радиоприбор», работал первым зампредом правительства Амурской области, а также был одним из руководителей Казанского оптико-механического завода.
ПАО «Туполев» – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Филиалы компании расположены в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани и Ахтубинске.