Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ
Старший вице-президент банка ВТБ Павел Кудрявцев назначен руководителем департамента розничного бизнеса, сообщила пресс-служба кредитной организации. Он будет отвечать за развитие всех розничных продаж в офисном канале банка, включая выдачи ипотечных и автокредитов, партнерский канал по взаимодействию с застройщиками и автодилерами, зарплатные проекты, а также работу с сегментом «Привилегия».
Павел закончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика». Работает в банковской сфере более 20 лет. Карьеру в группе ВТБ Кудрявцев начал в 2014 г. с должности руководителя Private Banking ВТБ24. Последние два года он возглавлял департамент по работе с состоятельными клиентами (сегмент «Привилегия»).