Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ

Павел закончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика». Работает в банковской сфере более 20 лет. Карьеру в группе ВТБ Кудрявцев начал в 2014 г. с должности руководителя Private Banking ВТБ24. Последние два года он возглавлял департамент по работе с состоятельными клиентами (сегмент «Привилегия»).