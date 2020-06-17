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Иван Гродецкий назначен гендиректором онлайн-сервиса Premier

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Генеральным директором онлайн-сервиса Premier назначен Иван Гродецкий, сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа». Кроме того, на специально созданную должность генерального продюсера платформы назначен Тимур Вайнштейн. 

В 2004-2005 гг. Гродецкий работал в ООО «Телеросс» сначала инженером, а затем техническим директором. Спустя четыре года пришел в компанию «Скартел» (бренд Yota) как менеджер по развитию бизнеса и скоро возглавил отдел лицензирования контента в Yota Play. В 2010 г. Ивана назначили коммерческим директором Play. В 2015 г. он стал генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko. Гродецкий оставил свой пост в марте 2020 г. и занял должность исполнительного директора онлайн-кинотеатра ivi.

Тимур Вайнштейн закончил Российский институт работников телевидения по специальности «телевизионный режиссер». В 2000-2009 гг. являлся соучредителем и генеральным продюсером компании «Леан-М». Затем шесть лет был учредителем и генеральным продюсером компании «ВайТ Медиа». С 2013 по 2016 г. входил в совет директоров «СТС-Медиа». Свою новую должность Вайнштейн будет совмещать с позицией заместителя гендиректора и генерального продюсера телеканала НТВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных