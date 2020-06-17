Иван Гродецкий назначен гендиректором онлайн-сервиса Premier
Генеральным директором онлайн-сервиса Premier назначен Иван Гродецкий, сообщила пресс-служба холдинга «Газпром-медиа». Кроме того, на специально созданную должность генерального продюсера платформы назначен Тимур Вайнштейн.
В 2004-2005 гг. Гродецкий работал в ООО «Телеросс» сначала инженером, а затем техническим директором. Спустя четыре года пришел в компанию «Скартел» (бренд Yota) как менеджер по развитию бизнеса и скоро возглавил отдел лицензирования контента в Yota Play. В 2010 г. Ивана назначили коммерческим директором Play. В 2015 г. он стал генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko. Гродецкий оставил свой пост в марте 2020 г. и занял должность исполнительного директора онлайн-кинотеатра ivi.
Тимур Вайнштейн закончил Российский институт работников телевидения по специальности «телевизионный режиссер». В 2000-2009 гг. являлся соучредителем и генеральным продюсером компании «Леан-М». Затем шесть лет был учредителем и генеральным продюсером компании «ВайТ Медиа». С 2013 по 2016 г. входил в совет директоров «СТС-Медиа». Свою новую должность Вайнштейн будет совмещать с позицией заместителя гендиректора и генерального продюсера телеканала НТВ.