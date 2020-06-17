Борис Беляков стал пресс-секретарем Мишустина

Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова своим пресс-секретарем и директором Департамента пресс-службы и референтуры. Распоряжения об этом опубликованы на портале правовой информации. Кроме того, от должности директора Департамента референтуры была освобождена Марина Волкова. Сам Департамент был устранен, а его функции переданы в новый Департамент пресс-службы и референтуры.