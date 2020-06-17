Борис Беляков стал пресс-секретарем Мишустина
Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова своим пресс-секретарем и директором Департамента пресс-службы и референтуры. Распоряжения об этом опубликованы на портале правовой информации. Кроме того, от должности директора Департамента референтуры была освобождена Марина Волкова. Сам Департамент был устранен, а его функции переданы в новый Департамент пресс-службы и референтуры.
До последнего времени Беляков был советником руководителя Федеральной налоговой службы. Он курировал вопросы освещения работы налоговых органов в СМИ, организации и обеспечения взаимодействия руководства ФНС с прессой. Работу в ведомстве Борис начал в апреле 2010 г., когда ее возглавил Мишустин.