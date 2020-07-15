Мигель Маркарянц возглавил дирекцию розничного бизнеса ПСБ

Маркарянц работает в банковской сфере с 2003 г. С 2006 по 2020 г. работал в группе ВТБ, где начал карьеру с должности вице-президента банка ВТБ24. В 2011-2016 гг. был вице-президентом Банка Москвы и курировал работу трех департаментов розничного блока.