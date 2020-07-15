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Мигель Маркарянц возглавил дирекцию розничного бизнеса ПСБ

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Мигель Маркарянц назначен руководителем дирекции розничного бизнеса оборонного Промсвязьбанка (ПСБ), сообщила пресс-служба кредитной организации. До нового назначения он твечал за розничную сеть, продажи и розничный бизнес ВТБ.

Маркарянц работает в банковской сфере с 2003 г. С 2006 по 2020 г. работал в группе ВТБ, где начал карьеру с должности вице-президента банка ВТБ24. В 2011-2016 гг. был вице-президентом Банка Москвы и курировал работу трех департаментов розничного блока. 

Дирекция розничного бизнеса – новое структурное подразделение ПСБ, объединяющее комплексную разработку кредитных, сберегательных и расчетных продуктов для клиентов-физлиц и систему управления продажами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных