Мигель Маркарянц возглавил дирекцию розничного бизнеса ПСБ
Мигель Маркарянц назначен руководителем дирекции розничного бизнеса оборонного Промсвязьбанка (ПСБ), сообщила пресс-служба кредитной организации. До нового назначения он твечал за розничную сеть, продажи и розничный бизнес ВТБ.
Маркарянц работает в банковской сфере с 2003 г. С 2006 по 2020 г. работал в группе ВТБ, где начал карьеру с должности вице-президента банка ВТБ24. В 2011-2016 гг. был вице-президентом Банка Москвы и курировал работу трех департаментов розничного блока.
Дирекция розничного бизнеса – новое структурное подразделение ПСБ, объединяющее комплексную разработку кредитных, сберегательных и расчетных продуктов для клиентов-физлиц и систему управления продажами.