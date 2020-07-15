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Дмитрий Тулин назначен председателем набсовета УК ФКБС

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Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин назначен председателем наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила пресс-служба УК. Ранее этот пост занимал Василий Поздышев. После его ухода временно исполняла обязанности зампред регулятора Ольга Полякова.

Тулин закончил Московский финансовый институт, кандидат экономических наук. С 1991 по 1994 г. занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. Затем два года был исполнительным директором Международного валютного фонда. Позднее Дмитрий работал председателем Правления Банка внешней торговли и старшим советником в Представительстве Европейского банка реконструкции и развития. В 2004 г. Тулин стал заместителем председателя ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных