Дмитрий Тулин назначен председателем набсовета УК ФКБС
Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин назначен председателем наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщила пресс-служба УК. Ранее этот пост занимал Василий Поздышев. После его ухода временно исполняла обязанности зампред регулятора Ольга Полякова.
Тулин закончил Московский финансовый институт, кандидат экономических наук. С 1991 по 1994 г. занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. Затем два года был исполнительным директором Международного валютного фонда. Позднее Дмитрий работал председателем Правления Банка внешней торговли и старшим советником в Представительстве Европейского банка реконструкции и развития. В 2004 г. Тулин стал заместителем председателя ЦБ.