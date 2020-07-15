Дмитрий Тулин назначен председателем набсовета УК ФКБС

Тулин закончил Московский финансовый институт, кандидат экономических наук. С 1991 по 1994 г. занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. Затем два года был исполнительным директором Международного валютного фонда. Позднее Дмитрий работал председателем Правления Банка внешней торговли и старшим советником в Представительстве Европейского банка реконструкции и развития. В 2004 г. Тулин стал заместителем председателя ЦБ.