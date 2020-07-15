Сергей Васильев стал заместителем председателя правления ЕАБР

Сергей закончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономическая кибернетика», доктор экономических наук. С 2007 по 2019 г. занимал должность зампреда ВЭБа. Кроме того, Васильев возглавлял правление Международного инвестиционного банка с 1998 по 1999 г., а с 1994 по 1997 г. был заместителем министра экономики России.