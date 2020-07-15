Елена Милинова уходит из «Магнита»

Елена закончила Тольяттинскую академию управления по специальности «Финансы и кредит». В начале карьеры работала в российском офисе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. В 2014-2016 гг. занимала пост CFO Х5, а после — аналогичные должности в «Мега Фарм» и Marathon Group. К команде «Магнита» Милинова присоединилась в апреле 2018 г. Она отвечала за комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью розничной сети, за формирование новой финансовой стратегии и ее запуск, курировала создание общего центра обслуживания и централизацию ряда основных бизнес-функций.