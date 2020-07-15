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Елена Милинова уходит из «Магнита»

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Финансовый директор «Магнита» Елена Милинова приняла решение оставить компанию, говорится в сообщении ритейлера. С 15 июля исполняющим обязанности финансового директора назначен Дмитрий Иванов.

Елена закончила Тольяттинскую академию управления по специальности «Финансы и кредит». В начале карьеры работала в российском офисе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. В 2014-2016 гг. занимала пост CFO Х5, а после — аналогичные должности в «Мега Фарм» и Marathon Group. К команде «Магнита» Милинова присоединилась в апреле 2018 г. Она отвечала за комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью розничной сети, за формирование новой финансовой стратегии и ее запуск, курировала создание общего центра обслуживания и централизацию ряда основных бизнес-функций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных