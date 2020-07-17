Евгений Мадорский избран председателем совета директоров «Детского мира»
Совет директоров «Детского мира» избрал председателем Евгения Мадорского, сообщается на сайте компании. Ранее этот пост занимал Владимир Чирахов, который также являлся генеральным директором «Детского мира».
Евгений закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Кроме того, прошел обучение в Université Paris-Dauphine по программе «менеджмент», а также в парижской школе HEC School of Management по профилю «управление МБА». В 2006 г. Мадорский пришел в АФК «Система», которая является основным акционером «Детского мира». За пять лет он прошел путь от исполнительного директора отдела корпоративного развития до исполнительного вице-президента. В 2014-2018 гг. был заместителем председателя совета директоров ПАО «МТС-Банк».