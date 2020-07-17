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Евгений Мадорский избран председателем совета директоров «Детского мира»

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Совет директоров «Детского мира» избрал председателем Евгения Мадорского, сообщается на сайте компании. Ранее этот пост занимал Владимир Чирахов, который также являлся генеральным директором «Детского мира».

Евгений закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Кроме того, прошел обучение в Université Paris-Dauphine по программе «менеджмент», а также в парижской школе HEC School of Management по профилю «управление МБА». В 2006 г. Мадорский пришел в АФК «Система», которая является основным акционером «Детского мира». За пять лет он прошел путь от исполнительного директора отдела корпоративного развития до исполнительного вице-президента. В 2014-2018 гг. был заместителем председателя совета директоров ПАО «МТС-Банк». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных