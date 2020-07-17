Евгений Мадорский избран председателем совета директоров «Детского мира»

Евгений закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Кроме того, прошел обучение в Université Paris-Dauphine по программе «менеджмент», а также в парижской школе HEC School of Management по профилю «управление МБА». В 2006 г. Мадорский пришел в АФК «Система», которая является основным акционером «Детского мира». За пять лет он прошел путь от исполнительного директора отдела корпоративного развития до исполнительного вице-президента. В 2014-2018 гг. был заместителем председателя совета директоров ПАО «МТС-Банк».