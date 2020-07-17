Максим Шерейкин назначен ио замгендиректора по ИТ-технологиям «Почты России»
Руководство «Почты России» назначило Максима Шерейкина исполняющим обязанности заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, сообщила пресс-служба компании. Параллельно он продолжит работу по основной должности советника гендиректора.
Шерейкин закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и Академию народного хозяйства при Правительстве России. Работал в министерстве экономического развития Калужской области. С 2010 по 2013 г. занимал пост заместителя Губернатора Калужской области. Затем три года проработал замминистра по развитию Дальнего Востока. С 2016 г. был генеральным директором «Агентства по технологическому развитию». Карьеру в «Почти России» начал в 2020 г.
Ранее главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Чертановский суд Москвы отправил Сергея под домашний арест.