Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Карьера

Максим Шерейкин назначен ио замгендиректора по ИТ-технологиям «Почты России»

Ведомости

Руководство «Почты России» назначило Максима Шерейкина исполняющим обязанности заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, сообщила пресс-служба компании. Параллельно он продолжит работу по основной должности советника гендиректора.

Шерейкин закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и Академию народного хозяйства при Правительстве России. Работал в министерстве экономического развития Калужской области. С 2010 по 2013 г. занимал пост заместителя Губернатора Калужской области. Затем три года проработал замминистра по развитию Дальнего Востока. С 2016 г. был генеральным директором «Агентства по технологическому развитию». Карьеру в «Почти России» начал в 2020 г.

Ранее главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Чертановский суд Москвы отправил Сергея под домашний арест.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных