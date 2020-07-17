Максим Шерейкин назначен ио замгендиректора по ИТ-технологиям «Почты России»

Шерейкин закончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и Академию народного хозяйства при Правительстве России. Работал в министерстве экономического развития Калужской области. С 2010 по 2013 г. занимал пост заместителя Губернатора Калужской области. Затем три года проработал замминистра по развитию Дальнего Востока. С 2016 г. был генеральным директором «Агентства по технологическому развитию». Карьеру в «Почти России» начал в 2020 г.