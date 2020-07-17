Андрей Иванов стал первым заместителем министра экономического развития
Михаил Мишустин назначил Андрея Иванова, занимавшего ранее пост замминистра финансов, первым заместителем министра экономического развития. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Иванов закончил Красноярский государственный университет. С 2008 г. работал в Минфине, где начал карьеру с должности заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики. На пост заместителя министра финансов был назначен в июне 2012 г.