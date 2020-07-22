Татьяна Доброхвалова стала старшим вице-президентом Сбербанка

Татьяна закончила Московский экономико-статистический институт по специальности «инженер-экономист», а также Московскую академию экономики и права со степенью бакалавра юриспруденции. Кроме того, получила квалификацию «мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве России. До прихода в Сбербанк она работала заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинг». Ранее была первым вице-президентом Организационного комитета «Сочи-2014» и первым заместителем гендиректора Заявочного комитета.