Дмитрий Григоренко стал председателем набсовета ВТБ

Григоренко закончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности юриспруденция и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности финансы и кредит. С 2000 г. работал в налоговых органах. Прошел путь от налогового инспектора до начальника Управления налогообложения ФНС. В январе 2020 г. занял пост заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства России.