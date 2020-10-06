Дмитрий Григоренко стал председателем набсовета ВТБ
Председателем наблюдательного совета банка ВТБ стал вице-премьер России и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Предыдущий состав совета возглавлял министр финансов Антон Силуанов.
Григоренко закончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности юриспруденция и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности финансы и кредит. С 2000 г. работал в налоговых органах. Прошел путь от налогового инспектора до начальника Управления налогообложения ФНС. В январе 2020 г. занял пост заместителя председателя правительства и руководителя аппарата правительства России.