Буркхард Биндер стал вице-президентом «AliExpress Россия»
Сооснователь интернет-магазина Lamoda Буркхард Биндер стал вице-президентом «AliExpress Россия», сообщила компания. Он займется развитием развитие локального fashion-бизнеса.
До нового назначения Биндер занимал пост генерального директора Lamoda. В июне 2020 г. он сложил свои полномочия.
«AliExpress Россия» является совместным предприятием Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ.