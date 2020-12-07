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Первый зампред «Почта-банка» Георгий Горшков покинул компанию

Ведомости

Первый заместитель президента «Почта-банка» Георгий Горшков покинул свой пост, чтобы заняться другими бизнес-проектами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. 

Горшков закончил Академию народного хозяйства при правительстве России по специальности «менеджмент». С 1994 по 2002 г. работал в ООО «Креэйтив Маркетинг Груп» заместителем генерального директора. Затем стал гендиректором ООО «СиЭмДжи Стретеджи». Также работал компаниях Murray Vernon Ltd и PricewaterhouseCoopers в Великобритании. С 2004 по 2007 г. занимал ведущие должности в банке «Русский стандарт». После перешел на работу в «ВТБ 24» на должность советника президента. С 2008 по 2012 г. выходил в состав правления кредитной организации. Затем был советником предправления коммерческого акционерного банка «Бежица-банк». В «Почта-банк» перешел в июле 2012 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных