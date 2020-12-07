Первый зампред «Почта-банка» Георгий Горшков покинул компанию

Горшков закончил Академию народного хозяйства при правительстве России по специальности «менеджмент». С 1994 по 2002 г. работал в ООО «Креэйтив Маркетинг Груп» заместителем генерального директора. Затем стал гендиректором ООО «СиЭмДжи Стретеджи». Также работал компаниях Murray Vernon Ltd и PricewaterhouseCoopers в Великобритании. С 2004 по 2007 г. занимал ведущие должности в банке «Русский стандарт». После перешел на работу в «ВТБ 24» на должность советника президента. С 2008 по 2012 г. выходил в состав правления кредитной организации. Затем был советником предправления коммерческого акционерного банка «Бежица-банк». В «Почта-банк» перешел в июле 2012 г.