Леонид Рыженькин стал гендиректором «Мостотреста»
Новым генеральным директором «Мостотреста» назначен Леонид Рыженькин, сообщила компания. Его предшественник Владимир Власов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы в компанию «Дороги и мосты».
Рыженькин закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Занимает руководящие посты в строительной отрасли более 15 лет. В 2008-2015 гг. был замруководителя по производству представительства «Мостотреста» в Санкт-Петербурге. Затем пять лет работал в «Стройгазмонтаже» на посту заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам.
«Мостотрест» — крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Основными направлениями бизнеса группы являются строительство и реконструкция мостов, автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.