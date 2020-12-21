Леонид Рыженькин стал гендиректором «Мостотреста»

Рыженькин закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Занимает руководящие посты в строительной отрасли более 15 лет. В 2008-2015 гг. был замруководителя по производству представительства «Мостотреста» в Санкт-Петербурге. Затем пять лет работал в «Стройгазмонтаже» на посту заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам.