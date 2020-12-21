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Леонид Рыженькин стал гендиректором «Мостотреста»

Ведомости

Новым генеральным директором «Мостотреста» назначен Леонид Рыженькин, сообщила компания. Его предшественник Владимир Власов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы в компанию «Дороги и мосты».

Рыженькин закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Занимает руководящие посты в строительной отрасли более 15 лет. В 2008-2015 гг. был замруководителя по производству представительства «Мостотреста» в Санкт-Петербурге. Затем пять лет работал в «Стройгазмонтаже» на посту заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам.

«Мостотрест» — крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Основными направлениями бизнеса группы являются строительство и реконструкция мостов, автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных