Сергей Крылов стал вице-президентом «Ростелекома» по стратегии

Крылов закончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика». С 2007 г. работал в московском офисе компании McKinsey & Company. Там он руководил проектами в области стратегического развития, построения организационных моделей и повышения операционной эффективности компаний телекоммуникационного и банковского секторов.