Андрей Лаврищев возглавил Росморречфлот

Лаврищев закончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого) по специальности «средства контроля физикоэнергетических процессов», а также МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». До нового назначения руководил компанией «Росморпорт».