Сергей Торопов назначен гендиректором ОМК

Торопов закончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальностям «Обработка металлов давлением» и «Менеджмент организации». В 2009-2010 гг. работал начальником производства горячего проката дивизиона «Северсталь Российская сталь», затем стал первым заместителем директора по производству. В 2012-2013 гг. был генеральным директором ОАО «ЭМАльянс»/ОАО «Таганрогский котлостроительный завод». До 2016 г. возглавлял дивизион «Северсталь Российская сталь». До нового назначения руководил Вагоноремонтной компанией — 3.