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Сергей Торопов назначен гендиректором ОМК

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Генеральным директором ОМК назначен ранее возглавлявший Вагоноремонтную компанию — 3 (входит в состав ОМК) Сергей Торопов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Торопов закончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальностям «Обработка металлов давлением» и «Менеджмент организации». В 2009-2010 гг. работал начальником производства горячего проката дивизиона «Северсталь Российская сталь», затем стал первым заместителем директора по производству. В 2012-2013 гг. был генеральным директором ОАО «ЭМАльянс»/ОАО «Таганрогский котлостроительный завод». До 2016 г. возглавлял дивизион «Северсталь Российская сталь». До нового назначения руководил Вагоноремонтной компанией — 3.

ОМК специализируется на производстве труб различного назначения, железнодорожных колес, соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры. В состав ОМК входят шесть предприятий металлургической отрасли, а также сеть вагоноремонтных депо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных