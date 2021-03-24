Денис Храмов ушел с поста замглавы Минприроды

Храмов закончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Российскую школу частного права. С 2008 по 2011 г. он занимал должность директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. Затем Храмов был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии. В ноябре 2014 г. он стал первым заместителем министра природных ресурсов.