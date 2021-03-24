Сергей Сторчак стал старшим банкиром в ВЭБ.РФ
Экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак назначен на пост старшего банкира госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба организации. На этой должности он будет выстраивать общую стратегию госкорпорации в международном финансовом сообществе.
Сторчак закончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, кандидат экономических наук. Работал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 г. занимал пост начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 гг. был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 г. стал заместителем министра финансов России. В марте 2020 г. глава правительства Михаил Мишустин освободил его от занимаемой должности.