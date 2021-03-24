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Сергей Сторчак стал старшим банкиром в ВЭБ.РФ

Ведомости

Экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак назначен на пост старшего банкира госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба организации. На этой должности он будет выстраивать общую стратегию госкорпорации в международном финансовом сообществе.

Сторчак закончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, кандидат экономических наук. Работал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 г. занимал пост начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 гг. был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 г. стал заместителем министра финансов России. В марте 2020 г. глава правительства Михаил Мишустин освободил его от занимаемой должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных