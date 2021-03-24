Дмитрий Вольвач стал замминистра экономического развития
Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Предшественник Вольвача Петр Зельский освобожден от должности, он работал в ведомстве с 2018 года.
Вольвач закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности физика, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юриспруденция и Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит. С 1998 по 2000 г. работал в межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам в Москве. Затем три года замещал должность начальника управления кредитных организаций ведомства. С 2005 по 2008 г. замещал должность руководителя управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а с 2008 по 2009 г. — по Ставропольскому краю. В 2014-2018 гг. был начальником Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС. Стал заместителем главы ФНС в 2019 г.