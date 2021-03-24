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Дмитрий Вольвач стал замминистра экономического развития

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Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач назначен  заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Предшественник Вольвача Петр Зельский освобожден от должности, он работал в ведомстве с 2018 года. 

Вольвач закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности физика, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юриспруденция и Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит. С 1998 по 2000 г. работал в межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам в Москве. Затем три года замещал должность начальника управления кредитных организаций ведомства. С 2005 по 2008 г. замещал должность руководителя управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а с 2008 по 2009 г. — по Ставропольскому краю. В 2014-2018 гг. был начальником Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС. Стал заместителем главы ФНС в 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных