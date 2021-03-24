Дмитрий Вольвач стал замминистра экономического развития

Вольвач закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности физика, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юриспруденция и Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит. С 1998 по 2000 г. работал в межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам в Москве. Затем три года замещал должность начальника управления кредитных организаций ведомства. С 2005 по 2008 г. замещал должность руководителя управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, а с 2008 по 2009 г. — по Ставропольскому краю. В 2014-2018 гг. был начальником Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС. Стал заместителем главы ФНС в 2019 г.