Софья Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям «Билайна»

Иванова закончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». До прихода в «Билайн» она возглавляла пресс-службу «Сбера». До этого руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК «Калашников» и занимала должность PR-директора Rambler&Co.