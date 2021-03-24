Софья Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям «Билайна»
Экс-руководитель пресс-службы «Сбера» Софья Иванова стала президентом по коммуникациям и устойчивому развитию «Билайна», сообщила компания. Она будет отвечать за укрепление репутации бренда, а также развитие коммуникаций с российскими медиа и продвижение ESG-повестки.
Иванова закончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». До прихода в «Билайн» она возглавляла пресс-службу «Сбера». До этого руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК «Калашников» и занимала должность PR-директора Rambler&Co.