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Сергея Радькова назначили гендиректором Росгеологии

Ведомости

Исполняющего обязанности генерального директора Росгеологии Сергея Радькова назначили главой холдинга. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества “Росгеология”», – говорится в сообщении.

Он был назначен на эту должность 26 июня. Радьков также возглавит правление холдинга. С апреля 2024 г. он исполнял обязанности генерального директора Росгеологии. На этом посту он сменил Сергея Горькова, возглавлявшего холдинг с 2019 г.

Радьков начал работу в холдинге с 2021 г. Был директором по производству работ на твердых полезных ископаемых (ТПИ), позже занял должность заместителя гендиректора – руководителя блока производства работ на ТПИ. 

До этого, с 2016 г., отвечал за технологическое развитие и инновации в ГМК «Норникель».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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