Сергея Радькова назначили гендиректором Росгеологии
Исполняющего обязанности генерального директора Росгеологии Сергея Радькова назначили главой холдинга. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
«В соответствии с директивой правительства Российской Федерации Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества “Росгеология”», – говорится в сообщении.
Он был назначен на эту должность 26 июня. Радьков также возглавит правление холдинга. С апреля 2024 г. он исполнял обязанности генерального директора Росгеологии. На этом посту он сменил Сергея Горькова, возглавлявшего холдинг с 2019 г.
Радьков начал работу в холдинге с 2021 г. Был директором по производству работ на твердых полезных ископаемых (ТПИ), позже занял должность заместителя гендиректора – руководителя блока производства работ на ТПИ.