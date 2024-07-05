Сергея Радькова назначили гендиректором Росгеологии

Он был назначен на эту должность 26 июня. Радьков также возглавит правление холдинга. С апреля 2024 г. он исполнял обязанности генерального директора Росгеологии. На этом посту он сменил Сергея Горькова, возглавлявшего холдинг с 2019 г.