Чирилло назначен вице-президентом Сбербанка
Архитектор Ланфранко Чирилло назначен на пост старшего вице-президента Сбербанка, возглавив блок «Строительство», созданный для управления всеми строительными проектами банка. Об этом сообщается на сайте банка.
Чирилло – итальянец, он начал жить и работать в России в 90-х, в 2014 г. получил российское гражданство. В качестве архитектора он сотрудничал с «Лукойлом», «Новатэком» и «Газпромом». Для этих компаний он строил офисные здания.
По словам архитектора, он строил офисы и квартиры для 43 российских миллиардеров.