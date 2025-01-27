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Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

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Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул пост, сообщает Казахстанская федерация футбола.

В сообщении сказано, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. Кандидатура нового главного тренера еще рассматривается.

Казахстанская федерация футбола поблагодарила Черчесова за проведенную работу и пожелала успехов в карьере.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 г. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Казахстан не побеждает в официальных матчах с ноября 2023 г. Последняя победа была одержана против Сан-Марино (3:1) в отборе к Евро-2024. Единственная победа в 2024 г. – в товарищеском матче с Туркменистаном (2:0) в марте. С тех пор последовали восемь поражений и одна ничья. Безголевая серия достигла пяти матчей – худшая с 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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