Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Казахстан не побеждает в официальных матчах с ноября 2023 г. Последняя победа была одержана против Сан-Марино (3:1) в отборе к Евро-2024. Единственная победа в 2024 г. – в товарищеском матче с Туркменистаном (2:0) в марте. С тех пор последовали восемь поражений и одна ничья. Безголевая серия достигла пяти матчей – худшая с 2013 г.