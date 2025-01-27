Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана
Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул пост, сообщает Казахстанская федерация футбола.
В сообщении сказано, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. Кандидатура нового главного тренера еще рассматривается.
Казахстанская федерация футбола поблагодарила Черчесова за проведенную работу и пожелала успехов в карьере.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 г. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА.
Казахстан не побеждает в официальных матчах с ноября 2023 г. Последняя победа была одержана против Сан-Марино (3:1) в отборе к Евро-2024. Единственная победа в 2024 г. – в товарищеском матче с Туркменистаном (2:0) в марте. С тех пор последовали восемь поражений и одна ничья. Безголевая серия достигла пяти матчей – худшая с 2013 г.