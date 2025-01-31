Генерал-лейтенант полиции Сонин назначен заместителем директора Росгвардии

Сонин родился в 1977 г. Генерал-лейтенант является кандидатом юридических наук. Почетный сотрудник МВД России. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также наградным оружием.