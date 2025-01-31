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Генерал-лейтенант полиции Сонин назначен заместителем директора Росгвардии

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Указом президента РФ Владимира Путина генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, сообщается в Telegram-канале федерального органа.

В сообщение указано, что Сонин назначен на должность заместителя директора Росгвардии – главнокомандующего войсками Национальной гвардии России.

До назначения Сонин возглавлял Главное управление Росгвардии по городу Москве.

Сонин родился в 1977 г. Генерал-лейтенант является кандидатом юридических наук. Почетный сотрудник МВД России. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также наградным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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