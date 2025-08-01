Новым замглавы РЖД по грузовым перевозкам стала управленец из ИЭРТ

Магнушевская имеет три высших образования и более чем 25-летний опыт работы в железнодорожной отрасли. С 2022 г. она являлась гендиректором Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ). Ранее работала первым заместителем начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам и заместителем начальника департамента экономики РЖД.