Новым замглавы РЖД по грузовым перевозкам стала управленец из ИЭРТ
Ирина Магнушевская была назначена заместителем гендиректора ОАО «Российские железные дороги» – начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). Предыдущий замглавы РЖД – начальник ЦФТО Дмитрий Мурев – стал генеральным директором Федеральной грузовой компании (дочерняя структура РЖД), говорится в сообщении компании.
Решение о назначении было одобрено советом директоров компании. Магнушевская будет курировать коммерческую деятельность РЖД в сфере грузовых перевозок.
Магнушевская имеет три высших образования и более чем 25-летний опыт работы в железнодорожной отрасли. С 2022 г. она являлась гендиректором Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ). Ранее работала первым заместителем начальника Красноярской железной дороги по экономике и финансам и заместителем начальника департамента экономики РЖД.