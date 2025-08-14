Евгений Сидоров занял пост гендиректора «Афиши»
Гендиректором «Афиши», которая включает в себя портал Afisha.ru, издание Афиша Daily и другие проекты, стал Евгений Сидоров, ранее исполнявший обязанности гендиректора, сообщила компания.
Как отметили в пресс-службе, Сидоров работает в «Афише» уже год с августа 2024 г. За это время компании удалось наладить партнёрские интеграции с сервисами 2ГИС, Okkо, разделом «Для жизни» в мобильном приложении Сбербанка и другими. Назначенный гендиректор все это время отвечал за стратегическое развитие «Афиши».
До перехода в эту компанию Сидоров был директором по маркетингу и коммуникациям в группе «Открытие», а также занимал руководящие должности в «Авито», «Аэрофлот» и МТС.