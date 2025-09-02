Михаил Парнев назначен генеральным директором ГТЛК

Парнев имеет значительный опыт работы в транспортной отрасли. Он начинал карьеру в Министерстве путей сообщения СССР, затем занимал руководящие должности в ГТК «Россия», авиакомпании «РУСЛАН-ЭЙР», Министерстве транспорта РФ, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральной аэронавигационной службе, Федеральном агентстве воздушного транспорта. С 2020 г. работал генеральным директором авиакомпании «Сириус-Аэро», в 2022 г. возглавил авиакомпанию «Русджет». Вывел обоих авиаперевозчиков из кризисного состояния, обеспечил выход на прибыльность. С декабря 2023 г. работал заместителем генерального директора ГТЛК.