Михаил Парнев назначен генеральным директором ГТЛК
Акционеры Государственной транспортной лизинговой компании приняли решение о назначении Михаила Парнева на должность генерального директора сроком на пять лет. Ранее он занимал пост заместителя главы компании. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба ГТЛК.
Новый руководитель сменил на этом посту Евгения Дитриха, который возглавлял ГТЛК с ноября 2020 г. Парнев заявил, что целью является создание крупнейшей лизинговой компании не только в транспортных сегментах, но и в инфраструктуре, недвижимости, станкостроении и других отраслях.
Парнев имеет значительный опыт работы в транспортной отрасли. Он начинал карьеру в Министерстве путей сообщения СССР, затем занимал руководящие должности в ГТК «Россия», авиакомпании «РУСЛАН-ЭЙР», Министерстве транспорта РФ, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральной аэронавигационной службе, Федеральном агентстве воздушного транспорта. С 2020 г. работал генеральным директором авиакомпании «Сириус-Аэро», в 2022 г. возглавил авиакомпанию «Русджет». Вывел обоих авиаперевозчиков из кризисного состояния, обеспечил выход на прибыльность. С декабря 2023 г. работал заместителем генерального директора ГТЛК.