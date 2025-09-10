Новым генконсулом РФ в Нью-Йорке назначен Алексей Марков
Новым генеральным консулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«Безусловный приоритет в нашей работе – это защита законных прав и интересов росграждан, укрепление доверия между нашими государствами, а также содействие развитию российско-американских отношений в различных областях», – написал Марков в приветственном слове, опубликованном на сайте генконсульства в Нью-Йорке.
Место генконсула РФ в Нью-Йорке с ноября 2023 г. занимал Александр Захаров.
Маркову 45 лет. В 2002 г. окончил Коломенский государственный педагогический институт, в 2003 г. – Московскую академию экономики и права. Владеет английским и немецким языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.
До назначения был генконсулом России в Хьюстоне, США. С 2020 по 2024 гг. – начальником отдела в Департаменте Северной Америки МИД России.