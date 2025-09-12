Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка»
Даниил Крючков назначен директором стримингового сервиса «МТС Музыка». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «МТС медиа».
На новой должности он сосредоточится на развитии бизнес-юнита, росте аудитории, внедрении инноваций в пользовательском опыте и на формировании новых форматов взаимодействия с артистами и аудиторией.
До назначения Крючков в течение восьми лет участвовал в запуске и масштабировании проектов в Riot Games, таких как League of Legends, Valorant, мультсериала Arcane и в развитии экосистемных направлений – киберспорт, медиа и сам Riot Music. У нового директора более 10 лет опыта в стратегическом маркетинге и управлении продуктами в различных сферах.
«МТС Медиа» – холдинг, который был создан в 2024 г. для управления медийными бизнесами экосистемы МТС. В него входят Kion, студия Kionfilm, МТС Live, «Строки», стриминг «МТС Музыка» и музыкальная компания полного цикла «МТС Лейбл».