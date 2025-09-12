Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка»

До назначения Крючков в течение восьми лет участвовал в запуске и масштабировании проектов в Riot Games, таких как League of Legends, Valorant, мультсериала Arcane и в развитии экосистемных направлений – киберспорт, медиа и сам Riot Music. У нового директора более 10 лет опыта в стратегическом маркетинге и управлении продуктами в различных сферах.