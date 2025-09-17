Газета
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»

Новым президентом столичного музыкального театра «Геликон-опера» назначили Дмитрия Бертмана, который до этого занимал в учреждении пост гендиректора и художественного руководителя, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

По предложению Бертмана художественным руководителем и директором театра стали его бывшие заместители Илья Ильин и Марина Вожакина соответственно. В публикации культурного департамента говорится, что оба сотрудника «зарекомендовали себя отличными профессионалами» за время работы в театре.

Вожакина занималась в организации финансовыми вопросами более 20 лет. Ильин работает в «Геликон-опере» почти с самого её основания, находится в должности режиссёра и директора творческих коллективов.

Сам Бертман окончил ГИТИС (мастерская народного артиста СССР профессора Георгия Ансимова) и в 1990 г. создал «Геликон-оперу». Он поставил около 110 спектаклей в своем театре и по всему миру. Режиссер удостоен званий народного артиста России и заслуженного деятеля искусств РФ. За время работы в культуре он получил и множество других наград. например, Орден Дружбы.

