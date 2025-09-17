Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»

Сам Бертман окончил ГИТИС (мастерская народного артиста СССР профессора Георгия Ансимова) и в 1990 г. создал «Геликон-оперу». Он поставил около 110 спектаклей в своем театре и по всему миру. Режиссер удостоен званий народного артиста России и заслуженного деятеля искусств РФ. За время работы в культуре он получил и множество других наград. например, Орден Дружбы.