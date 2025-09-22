Роман Некрасов назначен замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным Минсельхоза, Некрасову 48 лет. Он окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 г., после чего начал работать в вузе.
С 2003 по 2010 г. занимал должности в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, включая пост начальника отдела экономики агропромышленного производства и руководителя управления развития межотраслевых комплексов.
В 2010–2018 гг. работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, пройдя путь от заместителя министра до первого заместителя главы ведомства.
С ноября 2018 г. по настоящее время занимал должность директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России.