Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Роман Некрасов назначен замминистра сельского хозяйства

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По данным Минсельхоза, Некрасову 48 лет. Он окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 г., после чего начал работать в вузе.

С 2003 по 2010 г. занимал должности в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, включая пост начальника отдела экономики агропромышленного производства и руководителя управления развития межотраслевых комплексов.

В 2010–2018 гг. работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, пройдя путь от заместителя министра до первого заместителя главы ведомства.

С ноября 2018 г. по настоящее время занимал должность директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь